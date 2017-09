Das neue DWN-Magazin: Das eigene Auto als Luxusgut

Automobil

Die Mobilitätswende könnte sich zu einem Albtraum für deutsche Autoliebhaber entwickeln. Denn der Gebrauchsgegenstand wird in Zeiten der Elektromobilität zu einem Luxus, den sich nur wenige leisten können werden.

Das neue DWN-Magazin analysiert, warum die Autowende möglicherweise zu einer gravierenden gesellschaftlichen Veränderung führen kann: Der Traum vom eigenen Auto, in den Jahren des deutschen Wirtschaftswunders der Inbegriff der Freiheit und des Wohlstands für jedermann, könnte im Zug der Umstellung auf die Elektromobilität wieder zerplatzen. Das Auto könnte zu einem Luxusgut werden, das sich nur noch wenige leisten können.

Es beginnt bei der Anschaffung: Schon heute sind Elektroautos sehr teuer, wenn man ein normales Gehalt zum Maßstab nimmt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Autohersteller ihre teuer entwickelten Autos zum Schleuderpreis abgeben. Anstehende Steuern auf Elektroautos sind der nächste Schritt. Die größte Belastung dürften jedoch die Kosten für den Strom sein. Schon heute sind alle Stromnetze zu Stoßzeiten überlastet.

Für die meisten Autofahrer stellt sich die Frage eines neuen Autos nicht zwingend – also haben sie auch nicht dafür gespart. Mit Krediten könnte der Markt angekurbelt werden. In einer stark alternden Bevölkerung wie der deutschen und der europäischen dürfte die Nachfrage allerdings gering sein, weil man in der Rente nicht unbedingt einen Auto-Kauf als Priorität sieht. Außerdem wollen sich ältere Konsumenten nicht umstellen: Sie wissen, wo die Tankstelle ist, und wollen sich nicht auf die Suche nach Ladestationen begeben.

