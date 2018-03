Rätselhafter Zwischenfall bei Kanzlerwahl: Mann stürmt auf Merkel zu

Die AFP meldet:

Rätselhafter Zwischenfall am Rande der Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Ein in einer Fremdsprache schreiender Mann stürmte am Mittwoch in Richtung der Kanzlerin, als diese den Reichstag durch einen Seiteneingang verließ, um zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu fahren. Zwei Personenschützer rangen den Mann zu Boden und führten ihn ab. Merkel stieg scheinbar ungerührt in ihren Dienstwagen und fuhr davon.

Die Geschehnisse auf der Nordseite des Reichstagsgebäudes sind auf mehreren Videoaufnahmen festgehalten. Das Bundeskriminalamt (BKA) bestätigte den Vorfall, wollte aber keine Einzelheiten zu dem Verdächtigen und den Hintergründen nennen. Eine BKA-Sprecherin machte auch keine Angaben dazu, ob sich der Mann noch in der Obhut der Behörden befindet. In Polizeikreisen hieß es, dass es sich bei dem Mann um einen Afghanen handeln soll.