Manipulieren die USA und Saudi-Arabien den Ölpreis, um den Iran in den Bankrott zu treiben?

Lesezeit: 2 min

In den USA wird darüber spekuliert, ob man den Ölpreis so weit drücken kann, dass das Regime im Iran an den fehlenden Einnahmen zerbricht.

Ajatollah Ali Chamenei, Religionsführer des Iran, Hassan Rouhani, Präsident des Irans, und General Ismaeil Gha'ani, neuer Kommandeur für die Al-Kuds-Einheit der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), nehmen an einer Trauerfeier für den bei einem US-Angriff im Irak getöteten Generals Soleimani teil. (Foto: dpa) Foto: -

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie stark der Iran vom Öl abhängig ist

Wie die USA den Ölpreis in die Tiefe treiben könnten

Was mit dem Ölpreis nach einem System-Wandel im Iran passieren würde