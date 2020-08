Autoproduktion ist schon vor Corona massiv aus Deutschland abgewandert

Lesezeit: 1 min

Von 2014 bis 2019 ist die Zahl der jährlich in Deutschland hergestellten Autos um fast eine Million Fahrzeuge eingebrochen. Dieser gewaltige Rückgang der hiesigen Produktion ist Teil der globalen Neuausrichtung der Branche.

Fahrzeugbauer arbeiten in einer Werkshalle an einer Produktionslinie von SAIC Volkswagen in Schanghai. (Foto: dpa)

Foto: Ding Ting