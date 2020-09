Continental weitet Kahlschlag aus – 10.000 weitere Stellen werden abgebaut

Lesezeit: 3 min

Der Kahlschlag beim Automobilzulieferer Continental wird noch umfangreicher ausfallen als ohnehin schon angekündigt.

Hannover: Der Schriftzug «The Future in Motion - Sichere, intelligente, saubere Mobilität» ist an einem Bauzaun an der Baustelle für die neue Continental-Firmenzentrale zu lesen. (Foto: dpa)

Foto: Moritz Frankenberg