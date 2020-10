Bauernopfer gefunden? Merkels Generalsekretär startet Corona-Hetze gegen Berlin

Lesezeit: 2 min

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat sich offenbar die Stadt Berlin als Bauernopfer ausgesucht, um von der Unfähigkeit der Bundesregierung, die Corona-Krise zu meistern, abzulenken. „Berlin wird zum Gesundheitsrisiko für die ganze Republik“, meint er. Doch es sind nicht die Berliner, sondern die Bundesregierung selbst, die ein „Gesundheitsrisiko“ für Deutschland darstellt - vor allem politisch und wirtschaftlich.

06.10.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Bundeskanzlerin Angela Merkel steht beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in der Sparkassen-Arena neben Paul Ziemiak. (Foto: dpa)

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen in der Hauptstadt hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Berliner Senat scharf kritisiert. „Berlin wird zum Gesundheitsrisiko für die ganze Republik“, sagte Ziemiak dem „Spiegel“ (Mittwoch). „Während die Infektionszahlen in der Hauptstadt explodieren, sind der Berliner Senat und die zuständigen Behörden völlig planlos.“ Ziemiak kritisierte, dass Berlin am 3. Oktober den „Tag der Clubkultur“ organisiert hatte. „Das ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit“.

Die Stadt habe „ein krasses Vollzugsproblem“, sagte der CDU-Politiker weiter. Entscheidend sei das konsequente Durchsetzen von Recht und Ordnung statt ständiger neuer bürokratischer Regeln. „Wenn diese Stadt nicht sofort illegale Corona-Partys in Parks und Groß-Hochzeiten untersagt und die Maskenpflicht konsequent durchsetzt, werden die Infektionszahlen weiter steigen“, so Ziemiak.

Dabei tut Ziemiak so, als ob Berlin eine Art Hauptverursacher der angeblich hohen Infektionszahlen ist. Doch Fakt ist, dass die höchsten Infektionszahlen in Baden-Württemberg, Bayern und NRW vorzufinden sind. Das geht aus Daten des von der Bundesregierung viel gerühmten Robert-Koch-Instituts hervor.

Ziemiak und die Bundesregierung wollen offenbar von ihrer eigenen Unfähigkeit, die Corona-Krise zu meistern, ablenken. Als Bauernopfer und Sündenböcke bieten sich immer wieder politische Gegner, ethnische und religiöse Minderheiten, Kritiker und weitere Gruppen an.

Doch wie unfähig das Krisenmanagement der Bundesregierung ist, hatte bereits Gesundheitsminister Jens Spahn indirekt zugeben müssen, weil er massiv unter Druck stand.

Schließlich hat das Krisenmanagement der Bundesregierung im Verlauf der Pandemie „fachlich einseitige, gefilterte Fachinformationen isoliert herausgegriffen und zum alleinigen Maßstab für jede erfolgte Intervention gemacht“.

Stephan Kohn, Ex-Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums, der in einem geleakten Dokument das Corona-Virus als „Fehlalarm“ einstuft, teilt auf Seite 69 des Dokuments, das von ihm persönlich verfasst wurde, mit: „Die Rolle der Bundeskanzlerin, die einer gesonderten Untersuchung bedarf, war vielfach nicht transparent, vielleicht sogar missverständlich, aber bei den Medien und der Bevölkerung kam das Agieren der Kanzlerin gut an. Dieser Komplex müsste aus drei Gründen näher untersucht werden:

1. Publikumsgefallen ist keine Garantie und noch nicht einmal überhaupt ein Kriterium für richtige Entscheidungen. Mit ihm kommt ein sachfremder Motivator ins Spiel, der anfällig für Fehlentscheidungen macht.

2. Übergroße Zustimmung und Akzeptanz selbst für Unsinn erzielen zu können, birgt eine große Gefahr für unser Gemeinwesen in sich.

3. Die nahezu durchgängige positive Resonanz der Medien insbesondere auf jegliche Aktivität der Bundeskanzlerin, egal was sie gerade ankündigte und wie und mit welchem Timing sie ihre Haltung zu bestimmten Fragen als alternativlos darstellte oder auch änderte, bestätigt leider negative Vorurteile über die Presse. Als Korrektiv für Fehlentwicklungen z.B. in einem suboptimalen Krisenmanagement scheint der übergroße Teil der (freien) Presse mehr oder weniger unbrauchbar. Aus gesamtstaatlicher Sicht muss das als Warnsignal angesehen werden. Es empfiehlt sich sehr, bei künftigen Anpassungen der rechtlichen oder Rahmenbedingungen auf eine wieder größere Unabhängigkeit und Kritikfähigkeit hinzusteuern.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Presse die Regierung geschlossen massiv einseitig und ungerecht kritisierte, und durch ihren Einfluss eine politische Machtveränderungen einfach auslösen könnte, dürfte gegen null gehen. Die Gefahr, dass die Bevölkerung alles glaubt, was sie von den meisten Medien serviert bekommt, und sich dies unkritisch zu eigen macht, liegt sehr hoch.“

Das Bundesinnenministerium hat mittlerweile ein Arbeitsverbot gegen den Mitarbeiter verhängt.

Die aktuelle Hysterie der Regierungspolitiker ergibt keinen Sinn. Denn vor wenigen Monaten hatten sie noch die Massendemos gegen Rassismus befeuert und gefördert. Auf diesen Demos wurden die Corona-Regeln im Namen der Gleichberechtigung und Demokratie weitgehend nicht beachtet. Hatte das Corona-Virus damals Urlaub?

Es bleibt unklar, ob die Bundesregierung es nachvollziehen kann, aber die Bürger glauben ihr kein Wort mehr.

Das ist die bittere Realität. Und daran ist sie selbst Schuld!