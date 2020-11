Familienunternehmen entrichten die Hälfte der Unternehmenssteuern in Deutschland

Lesezeit: 2 min

Einer aktuellen Studie zufolge entrichteten Familienunternehmen in den Jahren 2010 bis 2018 etwa 67 Milliarden Euro pro Jahr an Unternehmenssteuern in Deutschland. Das sind in etwa 48 Prozent des Gesamtaufkommens an Unternehmenssteuern. Die Belastung sei überproportional angestiegen.

Eine Frau erklärt eine mittels Beamer an die Wand projizierte Statistik (Silhouette). (Foto: dpa) Foto: Tobias Kleinschmidt

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Steuern die Familienunternehmen entrichten müssen

Auf welchem Platz Deutschland bei der Steuerabgabe liegt

Welche Gesellschaften besonders steuerlich benachteiligt werden