WAHL-TICKER Update: Endergebnis könnte sich weiter verzögern - Trump will rechtlich gegen angeblichen Wahlbetrug vorgehen

Die DWN vermelden die neuesten Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen. Der Ticker wird laufend aktualisiert.

Zahl der Wahlmännerstimmen

Biden kann derzeit mit 264 Wahlmännerstimmen rechnen, Trump mit 214. Für den Sieg werden 270 Stimmen benötigt. Die Entscheidung hängt nun an diesen letzten vier Bundesstaaten: Nevada, Georgia, Pennsylvania und North Carolina. In Nevada führt derzeit Biden knapp, in den anderen Staaten Trump.

Aktueller Newsticker

18.34 Uhr - In Nevada kann Biden seinen Vorsprung vor Trump leicht ausbauen. Laut Edison Research kommt Biden nach Auszählung von 87 Prozent der Wählerstimmen auf 49,5 Prozent und Trump auf 48,5 Prozent. Gewinnt Biden Nevada und Arizona und gibt es sonst keine riesigen Überraschungswechsel mehr, dann hat der demokratische Kandidat die Wahl gewonnen.

18.11 Uhr - Das Endergebnis der Wahl könnte sich weiter verzögern. Bidens Wahlkampfmanagerin sagte, bei der Auszählung in Nevada werde es frühestens am Freitag Klarheit geben. Zudem wurde die Auszählung der Briefwahl-Stimmen in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania gestoppt.

17.58 - Trump kündigt an, in allen von Biden zuletzt gewonnenen Staaten Rechtsmittel einlegen zu wollen. Es gehe um Wahlbetrug und Verstöße gegen das Wahlrecht, schreibt Trump auf Twitter, ohne konkreter zu werden.

17.39 Uhr - Auch Bidens Wahlkampfmanagerin gibt sich siegessicher: Der Wahlsieg stehe unmittelbar bevor, sagt Jen O'Malley Dillon. Biden habe bereits 254 Wahlleute gewonnen. Für den Sieg sind 270 erforderlich. Sie erwarte, dass Biden in Nevada gewinne. Und auch in Pennsylvania sehe es gut aus.

16.52 Uhr - Trumps Wahlkampfberater Jason Miller gibt sich siegessicher. Spätestens am Freitagabend werde klar sein, dass Trump weitere vier Jahre im Amt bleiben werde, sagt Miller. Er gehe davon aus, dass es weitere juristische Schritte Trumps in Pennsylvania und auch in Nevada geben werde.

16.02 Uhr - US-Präsident Donald Trump hat erneut ein sofortiges Ende der Auszählung gefordert. «Stoppt die Auszählung!», schrieb Trump um 15.03 Uhr auf Twitter in Großbuchstaben. Eine knappe Stunde später legt er nach mit: «Jede Stimme, die nach dem Wahltag hereinkam, wird nicht gezählt» In mehreren Bundesstaaten, in denen sich knappe Ergebnisse abzeichnen, werden noch Stimmen gezählt. Darunter sind die entscheidenden Swing-States Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada. Verbleibende und rechtmäßig abgegebene Stimmen nicht mehr auszuzählen, würde gegen geltendes Recht verstoßen.

15.30 Uhr - Nach Informationen des Senders Fox News wird das Trump-Team bei seinem Auftritt in Las Vegas (17.30 Uhr MEZ) eine Klage wegen Wahlbetrugs in Nevada ankündigen. Nevada ist einer der Staaten, in denen noch ausgezählt wird. Auch hier liefert sich Trump mit seinem Kontrahenten Joe Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Staat hat sechs Wahlleute zu vergeben.

11.54 Uhr - Biden hat nach wie vor über 2 Prozent Vorsprung in Arizona. Wenn der demokratische Kandidat diesen Swing-State gewinnen kann, fehlt ihm nur noch ein einziger Bundesstaat. Bis auf Nevada liegt aber überall Trump (teils sehr knapp) vorne. Im Wüstenstaat ist Biden nur hauchdünn in Front mit 49,3 Prozent zu 48,7 Prozent.

11.20 Uhr - Die Wahlbeobachter der OSZE haben bei der Präsidentenwahl laut ihrem Leiter keine Unregelmäßigkeiten registriert. "Wir haben das untersucht. Wir haben keinerlei Regelverstöße feststellen können", sagt der FDP-Politiker Michael Georg Link im rbb-Inforadio. Dies gelte sowohl für den Wahltag selbst als auch zuvor bei der Briefwahl. "Es gab keine systemische Beeinträchtigung oder gar Manipulation." Es werde allerdings noch dauern, bis das endgültige Ergebnis feststehe. "Deshalb bleiben unsere Experten noch im Lande und werden das noch weiter unter die Lupe nehmen."

09.08 Uhr - In Georgia hält das Kopf-an-Kopf-Rennen an. Laut Edison Research kommt Präsident Donald Trump nach Auszählung von 95 Prozent der Wählerstimmen auf 49,6 Prozent und Joe Biden auf 49,1 Prozent.

08.52 Uhr - In Arizona wird das Rennen wieder enger. Laut Edison Research kommt Trump nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen jetzt auf 48,1 Prozent und Biden auf 50,5 Prozent. Zuvor waren es noch 47,9 zu 50,7 Prozent.

08.41 Uhr - In Arizona haben sich in der Nacht vor einem Wahllokal mehrere Anhänger von Präsident Donald Trump versammelt, einige von ihnen bewaffnet mit Gewehren und Pistolen. Anlass sind unbestätigte Gerüchte, wonach absichtlich Stimmen für Trump nicht ausgezählt werden. Die Menge vor dem Maricopa County Elections Department in Phoenix skandierte "Stoppt den Diebstahl" und "Zählt meine Stimme". Der Ausgang der Abstimmung in Arizona könnte mit darüber entscheiden, ob am Ende Trump oder sein Herausforderer Joe Biden die Wahl gewinnt. Nach aktuellem Stand liegt Biden in Arizona hauchdünn vor Trump. Einige Medien haben Biden den Bundesstaat bereits zugesprochen, Trumps Wahlkampfstab besteht jedoch darauf, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei.

03.58 Uhr - Trump führt Edison Research zufolge in North Carolina mit 50,1 Prozent vor Biden mit 48,7 Prozent. Ausgezählt seien 95 Prozent der Stimmen.

03.33 Uhr - In Pennsylvania sind 88 Prozent der Stimmen ausgezählt, teilt Edison Research weiter mit. Trump liegt demnach mit 50,9 Prozent vor Biden, der demnach auf 47,8 Prozent kommt.

03.07 Uhr - Zwischenstand bei den ausstehenden Auszählungen von Edison Research: In Arizona führt Biden mit 50,7 Prozent der Stimmen vor Trump mit 47,9 Prozent. Auch in Nevada liegt der Demokrat mit 49,3 Prozent zu 48,7 Prozent vorn. Trumps Vorsprung in Georgia schrumpft demnach: Er liegt nur noch mit 49,8 Prozent zu 49,0 Prozent vor Biden. In dem Bundesstaat sind inzwischen 95 Prozent der Stimmen ausgezählt.

02.25 Uhr - Ein australischer Buchmacher hat nach eigenen Angaben trotz des andauernden Kopf-an-Kopf-Rennens bei der US-Präsidentschaftswahl bereits umgerechnet rund 14 Millionen Euro an Kunden ausgezahlt, die auf Joe Biden als Sieger gewettet haben. "Wir haben größtes Vertrauen, dass Biden im Oval Office landen wird", sagt ein Sprecher des Wettanbieters Sportsbet. Es seien mehr als 100.000 Wetten auf einen Sieg des Herausforderers von Amtsinhaber Donald Trump ausbezahlt worden.

01.54 Uhr - Das Wahlkampfteam von Trump will in Georgia alle Wahlzettel zur Seite legen lassen, die am Wahltag nach 19.00 Uhr Ortszeit eingegangen sind. Das geht aus einer Ankündigung einer entsprechenden Klage hervor. Ziel sei es, die im Wahlrecht des Bundesstaates festgelegte Frist einzuhalten. Unklar ist, wie viele Stimmen betroffen wären. Der Anwalt Marc Elias von den Demokraten bezeichnete die Klage als unbegründet und sprach von einer Verzweiflungstat.

01.07 Uhr - Einem Medienbericht zufolge will das Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump die laufende Auszählung der Stimmen in Georgia unterbrechen lassen. Die Agentur Bloomberg beruft sich auf die Nachrichtenagentur AP. Trump liegt zu diesem Zeitpunkt in dem Bundesstaat in Führung.

Nachrichten vom 4. November

16.50 Uhr - Biden wird sich voraussichtlich mit einer Ansprache an das amerikanische Volk wenden. Das kündigt seine Wahlkampfmanagerin für den heutigen Tag an.

16.15 Uhr - Die Wahlkampfmanagerin von Biden sagt, der Demokrat sei auf bestem Weg, die Wahl zu gewinnen. Biden werde noch heute mehr als 270 Wahlleute erhalten. Sie rechne aber damit, dass die Auszählung in Pennsylvania erst am Donnerstagabend abgeschlossen sei. Auch der Wahlkampfmanager von Trump äußerte sich optimistisch. Wenn nur die legalen Stimmen gezählt würden, werde Trump gewinnen.

15.46 Uhr - Die Stadtverwaltung von Philadelphia teilt mit, dass von 351.069 Briefwahl-Stimmen bislang rund 141.000 ausgezählt sind. Die Auszählung werde so schnell wie möglich abgeschlossen, sagt Stadtkommissarin Lisa Deeley, ohne einen Zeithorizont zu nennen. Unter den Briefwahl-Stimmen seien auch welche, die nach Schließung der Wahllokale eingegangen seien. Philadelphia liegt in Pennsylvenia, der Staat, der am Ende den Ausschlag geben könnte. Erfahrungen zufolge tendieren Briefwähler eher zu den Demokraten.

15.07 Uhr - In Michigan liegen Trump und Biden mittlerweile nahezu gleichauf, mit hauchdünnem Vorsprung für den Demokraten. Laut Edison Research kommt Trump nach Auszählung von 89 Prozent der Stimmen auf 49,1 Prozent und Biden auf 49,2 Prozent.

13.42 Uhr - In Wisconsin hat sich Joe Biden vor Donald Trump geschoben. Laut Edison Research kommt der Demokrat nach Auszählung von 97 Prozent der Wählerstimmen auf 49,5 Prozent und Trump auf 48,8 Prozent.

13.45 Uhr - In Michigan schmilzt der Vorsprung von Donald Trump. Laut Edison Research kommt Trump nach Auszählung von 86 Prozent der Wählerstimmen nunmehr auf 49,4 Prozent, auf Biden entfallen demnach 48,9 Prozent.

13.40 Uhr - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht davon aus, dass die Ungewissheit über den Ausgang der US-Präsidentenwahl noch Stunden oder Tage andauert. "Ich glaube, dass man erst dann weiß, wer der Sieger ist, wenn alle Stimmen ausgezählt sind", sagt Altmaier vor Beratungen mit den Spitzen des BDI und der IG Metall. Das könne noch einige Stunden oder Tage dauern. Das Ergebnis sollten alle Beteiligten akzeptieren und nicht einseitig vorwegnehmen.

11.40 Uhr - In Michigan kann Donald Trump auf einen Sieg hoffen. Laut Edison Research kommt der amtierende Präsident nach Auszählung von 79 Prozent der Stimmen dort auf einen Anteil von 52 Prozent. Auf seinen Kontrahenten Joe Biden entfallen demnach 47 Prozent.

11.38 Uhr - Auch in Nevada liegen die beiden Kontrahenten laut Edison Research Kopf an Kopf: Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen kommen demnach Trump und Biden auf jeweils 49 Prozent.

10.55 Uhr - In Wisconsin liefern sich Trump und Biden laut Edison Research ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 89 Prozent der Stimmen entfallen demnach auf Trump 49 Prozent und auf Biden 49,3 Prozent.

10.32 Uhr - Biden gewinnt laut Edison Research Hawaii mit vier Wahlleuten.

10.26 Uhr - Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa gratuliert Trump bereits zum Wahlsieg. "Es ist ziemlich klar, dass das amerikanische Volk Trump und Pence für weitere vier Jahre gewählt hat", twittert er als erster EU-Regierungschef. Trumps Ehefrau Melania ist gebürtige Slowenin.

10.03 Uhr - Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat die EU angesichts der US-Präsidentenwahl zu mehr Unabhängigkeit von den USA und China aufgerufen. "Unabhängig von dem Ausgang der US-Wahlen muss die EU ihre ökonomische, politische und technologische Souveränität stärken", twittert er.

09.52 Uhr - Biden kündigt an, sollte Trump vor Gericht ziehen, um das Wahlergebnis anzufechten, würden die Demokraten mit eigenen juristischen Mitteln dagegen vorgehen.

09.45 Uhr - Biden gewinnt nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP mindestens drei der vier Wahlleute im Bundesstaat Maine.

09.40 Uhr - Die Hängepartie um die US-Wahl und der von Präsident Donald Trump angekündigte Gang vor den Obersten Gerichtshof wird laut Experten zum Belastungstest für die Finanzmärkte. "Die Unsicherheit, die sich durch die kommenden Wochen ziehen wird, ist Gift für den amerikanischen Aktienmarkt", sagt Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver-Ashbrook von der Harvard Kennedy School in Cambridge. Sie sehe schwierige Zeiten auf die USA zukommen, aber auch auf die transatlantischen Beziehungen. Der USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Josef Braml, geht davon aus, dass Trump juristisch alle Register ziehen wird: "Ich glaube er wird durch alle Instanzen gehen. Er hat in seiner Amtszeit alle drei Ebenen mit Richtern versorgt."

09.33 Uhr - Unabhängig vom Wahlausgang in den USA hält Großbritanniens Außenminister Dominic Raab ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten weiterhin für möglich. Fortschritte seien in den Verhandlungen bereits gemacht worden, sagt er "Sky News". Das Verhältnis beider Länder werde nicht unter dem Wahlausgang leiden, der bisher unklar ist.

09.23 Uhr - Die Amerikanische Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany) stellt ihre Mitglieder auf ein Geduldsspiel ein. "In den nächsten Tagen ist es essentiell, geduldig auf die Ergebnisse der Wahl zu warten", sagt AmCham-Präsident Frank Sportolari der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Wahl ist nicht beendet, bis jede Stimme gezählt wurde - das ist das Schlüsselmerkmal der amerikanischen Demokratie." AmCham Germany vertritt etwa 2300 Unternehmen, die über den Atlantik hinweg Geschäfte machen. "Die transatlantische Wirtschaftsgemeinschaft schätzt ein stabiles politisches Umfeld inmitten eines Geistes von Vertrauen und Kooperation", sagt Sportolari.

09.14 Uhr - Facebook teilt mit, ab sofort Posts der beiden Kandidaten zum Ausgang der US-Wahl mit dem Hinweis zu versehen, dass die Auszählung der Stimmen in einigen Staaten noch andauere. Die Hinweise werde es in den Netzwerken Facebook und Instagram geben.

09.08 Uhr - Der Gouverneur von Pennsylvania, der Demokrat Tom Wolf, erklärt auf Twitter, dass in dem US-Staat noch mehr als eine Million Briefwahl-Stimmen ausgezählt werden müssen.

08.53 Uhr - Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP gewinnt Biden im US-Staat Arizona (11 Wahlleute).

08.25 Uhr - US-Präsident Donald Trump reklamiert den Wahlsieg entgegen der bisherigen Auszählung für sich. "Wir werden das gewinnen, und was mich betrifft, haben wir das schon", sagt Trump im Weißen Haus. Ohne Beweise zu nennen, spricht Trump von einem Betrug am amerikanischen Volk. Er werde daher den Obersten Gerichtshof einschalten.

08.20 Uhr - Irans Präsident Hassan Ruhani sagt, dass es für sein Land egal sei, wer die US-Präsidentenwahl gewinne. Die USA sollten künftig auf jeden Fall die internationale Ordnung achten. "Für Teheran ist die Politik der nächsten US-Administration wichtig und nicht, wer die Wahlen gewinnt", sagt er in einer im iranischen Fernsehen gezeigten Kabinettssitzung.

07.39 Uhr - US-Präsident Donald Trump wird sich um 08.00 Uhr MEZ im Weißen Haus zur Wahl äußern. Das meldet Bloomberg News unter Berufung auf NBC.

07.25 Uhr - Im Bundesstaat Nebraska gehen laut Fox News vier Wahlleute an Trump und eine Stimme an Biden.

07.12 Uhr - Biden gewinnt nach einer Projektion von Edison Research den Bundesstaat Rhode Island (vier Wahlleute). Auf Twitter erklärt Biden, es sei nicht die Sache von Donald Trump und auch nicht seine, den Sieger der Wahl zu verkünden. Das sei einzig die Sache der Wähler.

07.07 Uhr - Nach Zählungen von Edison Research hat Präsident Donald Trump bislang 171 Wahlleute auf sich vereinigt und sein Herausforderer der Demokraten, Joe Biden, 205. Für den Wahlsieg braucht ein Kandidat mindestens 270 Wahlleute.

07.01 Uhr - Der Kurznachrichtendienst Twitter versieht einen Tweet von US-Präsident Donald Trump mit dem Warnhinweis der Irreführung. In dem Beitrag wirft Trump den Demokraten vor, die Wahl "stehlen" zu wollen. "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess", schreibt Twitter dazu.

06.46 Uhr - Trump schreibt auf Twitter, die Republikaner lägen zwar in Führung. "Aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen. Wir werden das niemals zulassen." Trump kündigt eine Erklärung für die Nacht (US-Ostküstenzeit; Morgen MEZ) an.

Nachrichten aus der vergangenen Nacht