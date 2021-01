Wer sich zuerst impfen lässt, sollte mit dem CDU-Vorsitz belohnt werden

Lesezeit: 1 min

Die selbstlosen Politiker, die sich in einem Wettbewerb um den CDU-Vorsitz und der Kanzlerkandidatur befinden, könnten das Misstrauen unter Ärzten, Pflegekräften und weiteren Bürgern gegenüber dem Corona-Impfstoff zerstreuen, wenn sie sich vor laufenden Kameras impfen lassen würden. Wer sich zuerst impfen lässt, sollte auch den Posten des CDU-Chefs bekommen. Freiwillige vor.

Jens Spahn (l-r), Bundes-Gesundheitsminister, Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Friedrich Merz sitzen vor Beginn der CDU-Landesvorstandssitzung am Präsidiumstisch. (Foto: dpa)

Die Gesundheit des künftigen Chefs und Kanzlerkandidaten der CDU liegt der Bevölkerung am Herzen. Die Deutschen wünschen sich nicht nur einen geistig, sondern auch einen körperlich gesunden CDU-Chef. Es ist wichtig, dass die CDU-Größen, die sich im Rennen befinden, bis zur Bundestagswahl auch gesund bleiben, ohne sich einem Corona-Risiko mit möglichen Folgeschäden oder einer Todesfolge auszusetzen.

Zudem haben Führungspersönlichkeiten auch immer eine Vorbildfunktion. Das fehlende Vertrauen der Ärzte, Pflegekräfte und der Bürger in Impfstoffe könnte sofort aus der Welt geschafft werden, wenn die Mitglieder der Bundesregierung und/oder die Konkurrenten um den CDU-Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur sich vor laufenden Kameras impfen lassen würden – ganz nach dem Vorbild von Joe Biden, der von so vielen Politikern in Deutschland bewundert wird.

Das Argument, sich impfen zu lassen, wenn man an der Reihe ist, ist Fehl am Platz. Denn das Interesse, das öffentliche Vertrauen in Impfstoffe zu erhöhen, wiegt schwerer. Es geht schließlich um die öffentliche Gesundheit, für die die Bundesregierung und die Politiker von CDU und SPD eine Verantwortung haben.

Deshalb sollte derjenige, der sich als erster Politiker der CDU vor laufenden Kameras mit einem echten Impfstoff impfen lässt, von der Bevölkerung mit viel Vertrauen belohnt werden.

Wer sich als erstes impfen lässt, sollte aufgrund seines Muts und seiner Fähigkeit, Vertrauen innerhalb der Bevölkerung und der Partei zu schaffen, mit dem CDU-Vorsitz und der Kanzlerkandidatur belohnt werden.

Freiwillige vor!