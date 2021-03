Bundesregierung gab 2020 fast halbe Milliarde Euro für externe Berater aus

Lesezeit: 1 min

Fast 500.000 Menschen arbeiten in den Bundesministerien, den etwa 900 Bundesbehörden und Bundesgerichten. Trotzdem gibt die Regierung jedes Jahr Hunderte Millionen Euro für externe Berater aus. Es ist umstritten, ob das wirklich nötig ist.

