Trotz Corona: US-Stadt Huntington in West Virginia feiert fröhliches Volksfest

Lesezeit: 2 min

In der US-Stadt Huntington im Bundesstaat West Virginia fand am 21. Mai 2021 ein regelrechtes Volksfest statt. Weit und breit wurden keine Corona-Masken gesehen. Im „Land of the Free“ haben die Menschen die Corona-Maßnahmen offenbar endgültig satt.

Mehr zum Thema : Politik > Corona-Virus > USA > Benachrichtigung über neue Artikel : Politik

Corona-Virus

USA



In der US-amerikanischen Stadt Huntington in West Virginia ist von der Corona-Pandemie nichts mehr zu spüren. Die Bürger haben am 21. Mai 2021 ein regelrechtes Volksfest mit Musik und Getränken veranstaltet. Im Internet machte die Aktion der Einwohner der Stadt Huntington die Runde. Doch Huntington ist nicht die einzige schöne US-amerikanische Kleinstadt, in der sich ein Ende der Pandemiemaßnahmen abzeichnet. Im „Land of the Free“ wollen die Bürger und auch zahlreiche Politiker das Leben wieder in vollen Zügen genießen – und sie tun es auch. Auf Facebook geht aus einem Video hervor, was die Einwohner von Huntington am 21. Mai 2021 veranstaltet haben - HIER. Die offizielle Öffnung sollte eigentlich am 1. Juli erfolgen.