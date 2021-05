CO2-Abgabe und Mehrwertsteuer sorgen für Preissprung an Tankstellen

Lesezeit: 1 min

Deutschlands Autofahrer bekommen beim Tanken ein ganzes Bündel an Preistreibern zu spüren: Die Preise für Kraftstoffe haben im Vergleich zur allgemeinen Teuerung überdurchschnittlich zugelegt. Im April war Superbenzin fast ein Viertel teurer als ein Jahr zuvor.

Eine Frau hält an einer Tankstelle an einer Zapfsäule eine Zapfpistole in der Hand und betankt ein Auto. Nach ausgesprochen niedrigen Spritpreisen wird tanken 2021 voraussichtlich teurer. (Foto: dpa)

Foto: Sven Hoppe