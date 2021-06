Zentralbanker wollen keine Verantwortung für die weltweite Immobilien-Blase übernehmen

Lesezeit: 1 min

Die Zentralbanken sollen einem Top-Analysten zufolge die komplette Schuld an der weltweiten Immobilien-Blase tragen.

Ein Mann mit Aktentasche geht am 22.03.2005 in Bonn ins Büro und spiegelt sich dabei in Glasscheiben. (Foto: dpa)

Foto: Oliver Berg