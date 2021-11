Vorteile von Bitcoin-Krediten

Lesezeit: 2 min

Bitcoin gehört zu den virtuellen Währungen, die mehrere Möglichkeiten bieten, Ihre Ersparnisse zu vermehren und Ihre Investitionen zu steigern. Die Krypto-Kreditvergabe ist ein schnell wachsender Sektor.

Bitcoin gehört zu den virtuellen Währungen, die mehrere Möglichkeiten bieten, Ihre Ersparnisse zu vermehren und Ihre Investitionen zu steigern. Die Krypto-Kreditvergabe ist ein schnell wachsender Sektor. Bisher konnten die Menschen nur Plattformen wie Bitcoin Buyer Offizielle Seite für Deutsch nutzen, um ihre Vermögenswerte zu handeln. Andere konnten ihre virtuellen Vermögenswerte kaufen und halten oder HODL. Aber Hodling hat das Angebot von Bitcoin auf dem Markt begrenzt. Somit ist die produktive Nutzung dieser virtuellen Währung begrenzt.

Mit Bitcoin-Darlehen können Menschen mit ihren Krypto-Vermögenswerten Zinsen verdienen. Sie können zum Beispiel Bitcoins bei einer Kreditplattform einzahlen und Zinsen für die Ausleihe an Kreditnehmer erhalten. Unternehmen und Privatpersonen können Bitcoin-Darlehen schneller als bei herkömmlichen Kreditplattformen erhalten, je nachdem, welchen Kreditgeber sie bevorzugen. Grundsätzlich müssen Kreditnehmer über eine verlässliche Kreditwürdigkeit verfügen und sich mit den staatlichen Vorschriften auseinandersetzen, um Darlehen von herkömmlichen Kreditgebern zu erhalten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie von Bitcoin-Krediten profitieren können, erfahren Sie hier, warum viele Menschen sie für vorteilhafter halten als herkömmliche Finanzierungen.

Erreichbarkeit

Wenn Sie schon einmal versucht haben, ein herkömmliches Bankdarlehen zu erhalten, wissen Sie, dass das Verfahren äußerst frustrierend ist. Im Idealfall müssen Sie zeitraubende Papierarbeiten erledigen. Und selbst wenn Sie viele Formulare ausgefüllt haben, sind Sie nicht sicher, dass Sie den Kredit auch bekommen. Aus diesem Grund wenden sich einige Personen Bitcoin-Krediten zu.

Bei Bitcoin-Darlehen müssen Kreditnehmer nicht die Verfahren der traditionellen Kreditgeber durchlaufen. Sie müssen zum Beispiel keinen Beschäftigungsnachweis erbringen oder Identitätsnummern angeben, um einen Bitcoin-Kredit zu erhalten. Auch müssen Sie keine Kreditwürdigkeit oder Kontoauszüge vorlegen, um einen Kryptokredit zu erhalten.

Im Grunde sind Bitcoin-Kredite leichter zu bekommen und leichter verfügbar als herkömmliche Kredite. Das erklärt, warum sich immer mehr Menschen für Krypto-Kredite entscheiden.

Schnelle Genehmigung

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kreditgebern genehmigen Bitcoin-Kreditplattformen Kreditanträge schneller. Die Bearbeitung eines herkömmlichen Kredits dauert mehrere Arbeitstage. Die Genehmigung eines Bitcoin-Kredits kann dagegen 24 Stunden dauern. Ein Kreditnehmer hat also Zugang zu diesem Kredit, wo und wann er ihn braucht. Im heutigen digitalen Zeitalter ist Schnelligkeit von entscheidender Bedeutung. Das erklärt, warum sich immer mehr Menschen für Bitcoin-Kredite entscheiden.

Niedrigere Gebühren

Einige Bitcoin-Kreditgeber bieten Kredite mit festen Zinssätzen an. Auf diese Weise ist der Kreditnehmer vor schwankenden Zinssätzen geschützt. Bei einem herkömmlichen Bankkredit geraten viele Menschen in eine schwierige finanzielle Lage, weil die Zinssätze für niedrig verzinste Kreditverträge explodieren. Sie müssen dann mit höheren Gebühren rechnen, als sie bei der Aufnahme des Kredits erwartet haben. Hinzu kommt, dass die Wechselkurse niedriger sind als bei herkömmlichen Krediten. So kann ein Kreditnehmer das Geld so verwenden, wie er es möchte, ohne weniger zu bekommen, als er verdient.

Flexible Bedingungen

Wenn Sie einen Kredit bei einer herkömmlichen Bank aufnehmen, legt das Institut die Bedingungen strikt fest. Bei einem Bitcoin-Kredit hat der Kreditnehmer jedoch die Kontrolle über die Bedingungen und Konditionen. Sie wählen zum Beispiel die Währung aus, die der Kreditgeber für die Auszahlung des Kredits verwenden wird. Sie entscheiden auch über die Dauer der Kreditauszahlung. Außerdem verlangen einige Bitcoin-Kreditgeber nicht, dass die Kreditnehmer jeden Monat einen Mindestbetrag zahlen. Dies gibt dem Kreditnehmer mehr Autonomie über seinen langfristigen Rückzahlungsplan.

Abschließende Überlegungen

Bitcoin-Darlehen sind ideal für alle, die über größere Kryptobestände verfügen und Geld benötigen, aber nicht bereit sind, ihre virtuellen Vermögenswerte zu verkaufen. Ein Bitcoin-Kredit ist schnell und kostengünstig. Außerdem muss der Kreditnehmer nicht den traditionellen Kreditantrags- und Genehmigungsprozess durchlaufen. Darüber hinaus können Sie eine Krypto-Kreditplattform nutzen, um an den Bitcoin, die Sie halten möchten, über ein Zinskonto zu verdienen. Auf diese Weise können Sie den Wert Ihrer Kryptowährung maximieren.

Nehmen Sie sich jedoch Zeit, um eine seriöse Bitcoin-Kreditplattform zu finden. Verstehen Sie auch die Bedingungen und Konditionen eines Bitcoin-Kredits, bevor Sie ihn annehmen. Auf diese Weise können Sie einen Bitcoin-Kredit wählen, der für Sie von Vorteil ist.