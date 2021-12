Gold richtig kaufen - und was Sie sonst noch über das Edelmetall wissen sollten

Lesezeit: 1 min

Gold gilt seit Menschengedenken als allgemein anerkanntes Zahlungsmittel, mit dem in unterschiedlichen Kulturen Waren und Dienstleistungen getauscht wurden. Doch ist das Edelmetall wirklich so sicher, wie es immer behauptet wird und welche Anlageformen gibt es?

Auch wenn heutzutage Gold als Währung weitestgehend an Bedeutung verloren hat, wird es gerade in Zeiten steigender Inflation und Negativverzinsung als „krisensicherer Hafen“ für die eigene Geldanlage angesehen. Doch ist das Edelmetall wirklich so sicher, wie es immer behauptet wird und welche Anlageformen gibt es? Goldbarren, Goldmünzen, Gold-Wertpapiere, Gold-Sparpläne – auf dem hiesigen Markt gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, in das begehrte Edelmetall zu investieren.

