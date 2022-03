Putin: Niedergang des Westens ist Grund für Ukraine-Krieg

Lesezeit: 3 min

Am Mittwoch hat Russlands Präsident Putin erneut eine lange Rede zur Ukraine-Krise gehalten. Die Ursache für den Krieg sieht er im Niedergang des Westens. „Ich möchte, dass mich auch die einfachen Menschen im Westen hören. Ihnen wird hartnäckig erzählt, dass ihre derzeitigen Schwierigkeiten das Ergebnis der feindlichen Handlungen Russlands sind (...) All das ist eine Lüge“, so der Kreml-Chef.

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Der russische Präsident Putin am Mittwoch während seiner Rede zur Ukraine. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Russland Putin zufolge die Ukraine angreifen musste

Warum er aber die Schuld für den Krieg bei den Eliten im Westen sieht

Welche Botschaft Putin für die "einfachen Menschen im Westen" hat article:full_access