Politik

Haushaltsplan: Sondervermögen Infrastruktur – wohin fließt das Geld eigentlich?

Nach viel Hin und Her haben sich Union und SPD auf einen Haushaltsplan 2025 und folgend bis 2029 geeinigt. Neben hohen Investitionen in Wirtschaft, Sicherheit und Infrastruktur wird auch Wohnen und Bauen mit rekordverdächtigen Summen bedacht. Auch aus dem Sondervermögen für Infrastruktur soll etwas für das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum übrig bleiben. Welche Gelder zur Verfügung stehen und wohin sie fließen, erfahren Sie hier.