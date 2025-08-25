Technologie

Social-Media-Sucht: Minister setzt auf differenzierte Maßnahmen statt Verbote

Angesichts wachsender Sorgen über die intensive Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche hat NRW-Medienminister Nathanael Liminski vor pauschalen Verboten gewarnt. Solche Maßnahmen seien weder praktikabel noch zielführend, betonte der CDU-Politiker. Stattdessen setzen Experten und Politik auf differenzierte Ansätze, um Risiken wie Suchtverhalten, Cybermobbing oder Einfluss durch problematische Inhalte zu begrenzen.