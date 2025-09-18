Politik

Finanzloch im Verkehrsetat: Länder warnen vor Baustopp

Milliarden für Straßen und Schienen sind zwar eingeplant, doch sie reichen nicht aus. Länder und Bauindustrie schlagen Alarm, weil wichtige Projekte stocken könnten. Der Streit zwischen Finanz- und Verkehrsminister zeigt, wie brüchig die Planungen sind – und wie schnell der Verkehr in Deutschland ins Chaos kippen könnte.