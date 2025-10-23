Immobilien

Betongold in der Krise: Immobilienmarkt zwischen Zinsschock, Baukrise und Inflation

„Jeder Mensch bezahlt im Laufe seines Lebens mindestens eine Immobilie. Und meistens ist es nicht die eigene.“ Dieser Spruch kursiert seit Jahren als Bonmot in der Immobilienbranche und fasst augenzwinkernd zusammen: Wohnen ist nie kostenlos. Entweder finanziert man über Jahrzehnte das Objekt eines Vermieters oder stemmt die eigene Finanzierung. In Deutschland entscheiden sich die meisten für den ersten Weg, nicht selten unfreiwillig.