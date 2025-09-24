Immobilien

Immobilien: Deutsche wohnen immer größer – trotz Wohnungsmangel

Der Wohnungsmangel gerade in begehrten Städten ist groß - ebenso wie die Klagen über steigende Immobilienpreise. Zugleich sind die Wohnungen im Schnitt größer geworden. Sind die Deutschen in Sachen Wohnraum zu verwöhnt?