Wohnungslos trotz Job: Wohnungsnot betrifft in Deutschland zunehmend Erwerbstätige

Die Wohnungslosenzahlen steigen in Deutschland rasant: 474.700 Menschen gelten aktuell als wohnungslos – das sind 8 Prozent mehr als 2024. Inzwischen sind immer mehr Berufstätige mit eigenem Einkommen von der Wohnungsnot betroffen. Die Wohnungslosenhilfe bestätigt den besorgniserregenden Trend und stellt konkrete Forderungen an die Bundesbauministerin.
Mirell Bellmann
29.08.2025 16:00
Immer mehr Erwerbstätige und Familien von Wohnungslosigkeit bedroht. 13 Prozent aller Menschen, die sich an die Wohnungsnotfallhilfe wenden, sind erwerbstätig.

Im Folgenden:

  • Warum die Zahl der wohnungslosen Erwerbstätigen drastisch steigt 
  • Wohnungsnot: Welche Bevölkerungsgruppen besonders betroffen sind 
  • In welcher tiefen Krise der Wohnungsbau in Deutschland steckt

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

