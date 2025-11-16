Nur eine europäische Produktionsstätte für NATO‑TNT

Derzeit wird TNT nach NATO‑Norm in Europa nur in Polen hergestellt, von der in Bydgoszcz ansässigen Firma Nitro‑Chem. Die Produktion von Sprengstoff erfordert extrem hohe Sicherheitsstandards und zieht nun neue Unternehmen an, die eigene Werke errichten wollen. In Litauen waren im vergangenen Jahr ähnliche Pläne unter Führung der staatlichen UAB Detonas im Gespräch, wurden jedoch vorerst ausgesetzt.

Die Nachfrage nach solchen Anlagen wächst, da die Verteidigungsindustrie zunehmend auf lokale Produktionskapazitäten setzt. TNT gilt als besonders gefährlich, was die Anzahl potenzieller Hersteller in Europa bisher stark begrenzt hat.

Sweden Ballistics: Neues Unternehmen will TNT herstellen

Joakim Sjöblom, ein schwedischer Unternehmer, gründete nach dem Verkauf seines Fintech-Unternehmens Minna Technologies im Jahr 2024 das Verteidigungsunternehmen Sweden Ballistics. Das Unternehmen plant, eine in Europa bisher seltene Tätigkeit aufzunehmen, nämlich die Herstellung von Trotyl.

Die Produktion von TNT ist hochriskant und erzeugt toxische Nebenprodukte. Nach Angaben von Business Insider wartet Sjöbloms Gruppe derzeit auf eine Gerichtsentscheidung, um Baugenehmigungen für eine halbautomatisierte Fabrik zu erhalten. Geplant ist der Standort in der Nähe der Stadt Nora, rund 200 Kilometer westlich von Stockholm.

Investitionsvolumen und Produktionskapazität

Sweden Ballistics kalkuliert mit Investitionen von 80 bis 90 Millionen Euro. Die Firma strebt eine Jahresproduktion von 4.500 Tonnen NATO‑Standard‑TNT an, was dem Bedarf von etwa 450.000 Artilleriegranaten entspricht. J. Sjöblom hofft, die Bauarbeiten Anfang des nächsten Jahres zu starten und die Produktion bis 2028 aufzunehmen. In der TNT-Fabrik könnten etwa 50 Personen beschäftigt werden.

Versorgungssicherheit als politisches Ziel

Der Gründer betonte gegenüber Business Insider, dass ein politischer Beschluss existiere, die Produktion wieder ins Land zurückzuverlagern. Im Fall eines Vorfalls, der zu Grenzschließungen führen könnte, müsse die Versorgung gesichert sein. Man wolle nicht von der Einfuhr kritischer Rohstoffe abhängig sein.

Neben Schweden interessieren sich auch andere europäische Länder für die Produktion von TNT. Finnland kündigte im Januar den Bau einer eigenen TNT-Fabrik an, die bis 2028 fertiggestellt werden soll. Die lokale Firma Forcit plant den Bau nahe der Küstenstadt Pori und rechnet mit Investitionen von rund 200 Millionen Euro. Weiterlesen Rheinmetall startet Satellitenproduktion – Rüstung geht jetzt ins All

Verzögerte litauische Pläne

Noch vor Kurzem gab es auch in Litauen Pläne für eine neue TNT-Produktion. Ende des vergangenen Jahres kündigte die staatliche Firma Detonas an, ein Werk im Norden Litauens für 28 Millionen Euro zu errichten. Im März erklärte das Verkehrsministerium jedoch, dass der Bau 2025 nicht beginnen werde und die Investition über 100 Millionen Euro steigen würde.

Ohne zusätzliches Kapital verschieben sich die Baupläne. Das Ministerium kommentierte, dass die öffentlich genannten Start- und Endtermine ungenau seien. Planung, Bau und Inbetriebnahme einer solchen Anlage dauerten mindestens drei bis vier Jahre.

Rückblick auf geschlossene Fabriken und neue Projekte

Früher gab es in Europa mehrere TNT-Werke. Nach dem Kalten Krieg und dem Rückgang der Nachfrage nach Artilleriegranaten, Bomben und anderen Sprengstoffen wurden viele stillgelegt. Nun prüft der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) die Reaktivierung eines alten Werks in Lavrio, Griechenland. Das Projekt soll in Zusammenarbeit mit Hellenic Defence Systems umgesetzt werden.

Fast unmöglich sei es, in Europa eine TNT-Fabrik komplett neu zu bauen, da zahlreiche Genehmigungen erforderlich seien, erklärte Andrej Čirtek, Vertreter von CSG, im Juli gegenüber Euractiv.

Marktführer Nitro‑Chem in Polen

Aktuell ist Nitro‑Chem in Polen der einzige TNT-Produzent in Europa. Das Werk gehört zur polnischen Rüstungsgruppe und beschäftigt rund 550 Personen. Mehr als 80 Prozent der Produktion werden exportiert, ein Großteil in die Vereinigten Staaten.

Die genauen Produktionsmengen gibt Nitro‑Chem nicht bekannt, inoffizielle Daten aus den vergangenen Jahren beziffern die Jahresproduktion auf rund 6.000 Tonnen. Im August unterzeichnete die polnische Chemiefirma Grupa Azoty ein Absichtserklärungsprotokoll mit Nitro‑Chem, um die Versorgungsketten zu sichern und gemeinsam neue Produktionsanlagen zu planen.

Strategische Bedeutung für Deutschland

Die Entwicklungen in der europäischen TNT-Produktion verdeutlichen die wachsende Bedeutung lokaler Versorgungsketten für militärisch relevante Güter. Für Deutschland bedeutet dies, die Lage in Europa genau zu beobachten und gegebenenfalls eigene Zulieferkapazitäten strategisch zu prüfen.

Eine stärkere Diversifizierung innerhalb der EU könnte die Versorgungssicherheit erhöhen und Abhängigkeiten reduzieren. Gleichzeitig müssen Sicherheitsanforderungen, Umweltauflagen und die langfristigen Kosten solcher Anlagen in politische und wirtschaftliche Entscheidungen einbezogen werden.