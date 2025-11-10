Wirtschaft

Förderstopp bremst Chinas Autoindustrie – auch deutsche Marken betroffen

Nach dem Ende staatlicher Subventionen für Autos ist der chinesische Pkw-Markt erstmals seit Monaten leicht rückläufig. Im Oktober sanken die Auslieferungen an Endkunden im Jahresvergleich um 0,8 Prozent, wie die China Passenger Car Association (PCA) meldete. Auch deutsche Hersteller bemerken die zurückhaltende Nachfrage und die spürbaren Bremseffekte auf den größten Automarkt der Welt.