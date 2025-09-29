Politik

NRW-Stichwahlergebnis: Parteien im Analysemodus

Das NRW-Stichwahlergebnis sorgt für hitzige Debatten in allen Parteien. Während die SPD wichtige Städte zurückerobert, gerät Dortmund in den Fokus. Auch CDU, AfD und Grüne ziehen Konsequenzen. Doch welche Lehren lassen sich für die politische Zukunft in Nordrhein-Westfalen tatsächlich ziehen?