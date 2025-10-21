Wirtschaft

Finanzmärkte aktuell: Wie KI das Wachstum treibt und Europa an Bedeutung gewinnt

Die Finanzmärkte zeigen derzeit ein komplexes Bild aus Chancen und Unsicherheit. Technologische Innovationen dominieren weiter, während klassische Anlageklassen wieder an Bedeutung gewinnen. Europäische Aktien rücken stärker in den Fokus. Für Deutschland ergeben sich daraus sowohl Chancen als auch Risiken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.10.2025 15:21
Lesezeit: 5 min
Finanzmärkte aktuell: Wie KI das Wachstum treibt und Europa an Bedeutung gewinnt
Europa stärkt seine Position an den Finanzmärkten, während KI weiter für Wachstum sorgt (Foto: dpa) Foto: Alicia Windzio

Im Folgenden:

  • Wie beeinflussen KI-Innovationen den aktuellen Bullenmarkt, der bereits ins vierte Jahr geht?
  • Warum bezeichnet JPMorgan-Chef Jamie Dimon Gold gerade jetzt als „rationale Ergänzung“ im Portfolio?
  • Könnte die lange Phase, in der Europa den USA an den Finanzmärkten hinterherhinkte, bald enden?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

