Europas Biotech im globalen Wettbewerb: Bürokratie gefährdet Innovationskraft

Der europäische Biotech-Sektor steht an einem Scheideweg. Bürokratische Hürden, geopolitische Spannungen und Abhängigkeiten von den USA und Asien erschweren die Entwicklung. Zugleich eröffnen neue Technologien, internationale Kooperationen und wachsende Investitionsfonds Chancen für Biotech-Start-ups, die in Europa bleiben wollen, statt den einfacheren Weg in die USA zu gehen.