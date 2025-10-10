Politik

Bürgergeld wird zur Grundsicherung: Bundeskanzler Merz verteidigt Kurs bei harten Sanktionen

Die Debatte um die Grundsicherung spitzt sich zu: CDU-Chef Friedrich Merz verteidigt harte Sanktionen, während Sozialverbände Alarm schlagen. Zwischen sozialer Verantwortung und Eigeninitiative steht eine entscheidende Frage im Raum: Wie gerecht darf die Grundsicherung wirklich sein, wenn Unterstützung zur Pflicht wird?