Massive Investitionen in Cloud und KI treiben das Wachstum und die Entwicklung der Microsoft-Aktie voran (Foto: dpa) Foto: Elaine Thompson

Microsoft-Aktie profitiert von Rekordinvestitionen in Cloud und KI

Die Zahlen beim IT-Giganten Microsoft sind so hoch, dass man schnell ins Staunen gerät. Allein zwischen Anfang Juli und Ende September dieses Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 77,7 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 502 Milliarden Kronen. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung im Vergleich zum gleichen Quartal vor fünf Jahren.

Das Wachstum wird maßgeblich durch die Cloud-Lösungen von Microsoft, insbesondere Microsoft Azure, getrieben. Die Einnahmen sind innerhalb von fünf Jahren auf fast 67 Milliarden Kronen pro Monat gestiegen. Verantwortlich dafür ist der weltweite Erfolg, Kunden den Zugang zu den enormen Rechenzentren des Unternehmens zu ermöglichen.

Zudem positioniert sich Microsoft in enger Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen OpenAI an vorderster Front im Bereich künstliche Intelligenz. Die starke Performance dieser Bereiche wirkt sich direkt auf die Entwicklung der Microsoft-Aktie aus.

Microsoft-Aktie und Alistair Speirs’ globale Rechenzentrumsstrategie

Alistair Speirs, der zuvor maßgeblich daran beteiligt war, die Microsoft Office-Suite online zu bringen, leitet heute die mehr als 400 Rechenzentren des Unternehmens weltweit. Er ist zudem bis Ende 2028 verantwortlich für den Bau neuer Rechenzentren im Umfang von 80 Milliarden Dollar, knapp 500 Milliarden Kronen.

Speirs sieht in diesen Investitionen historisches Potenzial. Sie sollen nicht nur verändern, wie Menschen IT nutzen oder Aufgaben im Alltag lösen, sondern auch grundlegende Naturgesetze besser verstehen lassen.

In einem Interview in Wales, wo gerade ein weiteres großes Rechenzentrum entsteht, vergleicht er die Investitionen mit dem Apollo-Programm, das 1969 die erste Mondlandung ermöglichte. Zusammen mit dem Manhattan-Projekt, das die Atombombe entwickelte, zählen solche Investitionen zu den größten technologischen Einzelprojekten der Geschichte.

Die digitale Transformation und ihre Auswirkungen auf die Microsoft-Aktie

Seit 1990 ist die Office-Suite von Microsoft fester Bestandteil der Büroarbeit. Erst vor etwa zehn Jahren wurde die Suite online verfügbar, eine Entwicklung, bei der Speirs eine zentrale Rolle spielte. Sie erklärt unter anderem, warum die Microsoft-Aktie stark gestiegen ist und das Unternehmen heute fast 24.000 Milliarden Kronen wert ist.

Der Schritt in die Cloud begann 2008/2009 mit dem Business Productivity Online System (BPOS), das Unternehmen Onlineversionen der Programme zur Verfügung stellte. Anfangs stieß Microsoft auf Widerstand, da viele Kunden nicht nachvollziehen konnten, warum das Unternehmen selbst E-Mail-Server betreiben sollte. Interne Prozesse für Änderungen dauerten zudem mindestens acht Wochen.

Office 365, KI und die Chancen der Zukunft

2010 erschien eine Onlineversion von Microsoft Word, und über Microsoft Azure wurde den Kunden Rechenleistung bereitgestellt. Die positiven Erfahrungen führten dazu, dass die gesamte Office-Suite online verfügbar gemacht wurde. 2011 wurde Speirs technischer Produktchef für Office 365.

Die Umstellung von Verkauf auf Service erforderte erhebliche interne Veränderungen. Entwickler wurden direkt für die Qualität ihres Codes verantwortlich, und die Prozesse zur Softwareanpassung wurden deutlich flexibler.

Dies führte zu einer verbesserten Softwarequalität und legte den Grundstein für die Zusammenarbeit mit OpenAI, die 2016 startete und die Grundlage für die KI-Welle mit ChatGPT 2022 bildete. Die Entwicklung der Microsoft-Aktie profitierte von diesen strategischen Weichenstellungen deutlich.

Künstliche Intelligenz, Schrödingers Gleichung und Quantentechnologie

Trotz Kritik, KI sei ein Modetrend, hält Speirs die Technologie für bahnbrechend. Er sieht drei zentrale Vorteile: Erstens verbessert KI die Interaktion mit IT-Systemen über Chatbots, was die Nutzererfahrung erheblich erleichtert. Zweitens ermöglicht sie die Lösung bisher unlösbarer Probleme, etwa in Wissenschaft und Forschung. Drittens eröffnet KI neue Perspektiven, die fundamentalen Kräfte der Natur zu verstehen und zu beeinflussen, etwa auf atomarer Ebene.

Speirs betont, dass KI Werkzeuge bereitstellt, die sowohl Chancen als auch Risiken bergen. Sie könne global zu nachhaltigem Wachstum beitragen, ohne dass einzelne Unternehmen ein Monopol aufbauen. Beispiele wie Novo Nordisk zeigen, wie KI bei der Analyse von Daten und der Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Insulin effizient eingesetzt werden kann. Gleichzeitig bleibt die Microsoft-Aktie ein zentraler Indikator für den Erfolg dieser Investitionsstrategie.

Rechenzentren und Produktivitätssteigerung

Microsoft investiert massiv in Rechenzentren: Allein in den letzten zwölf Monaten wurden Anlagen mit einer Kapazität von zwei Gigawatt gebaut, was dem Vierfachen des jährlichen Stromverbrauchs aller Züge und Metros in Dänemark entspricht. Für Speirs geht es dabei nicht nur um Technologie, sondern auch um die Produktivität der Menschen.

Studien zeigen, dass viele Mitarbeiter unter Zeit- und Energiemangel leiden, während Manager Produktivität steigern sollen. KI kann helfen, diese Lücke zu schließen und alltägliche Aufgaben zu erleichtern, was sich langfristig auch positiv auf die Microsoft-Aktie auswirken dürfte.

Bedeutung für Deutschland

Auch für Deutschland hat Microsofts Strategie Relevanz. Unternehmen hierzulande stehen ebenfalls vor steigenden Anforderungen an Effizienz und Digitalisierung. Der Ausbau von Cloud-Infrastrukturen und der Einsatz von KI könnten deutschen Firmen helfen, global wettbewerbsfähig zu bleiben, neue Technologien schneller zu adaptieren und Forschungsvorhaben voranzutreiben. Gleichzeitig eröffnet der technologische Fortschritt Chancen, Arbeitsprozesse zu verbessern und die Innovationskraft in Bereichen wie Medizin, Energie und Materialwissenschaft zu steigern.