Ein persönlicher Handschlag als Symbol für Vertrauen und Verlässlichkeit (Foto: iStockphoto.com/nathaphat). Foto: nathaphat

Willkommen bei #handschlag von HDI

Mit #handschlag positionieren wir uns stärker als je zuvor in dieser dynamischen Zeit und bieten Ihnen als unsere Vertriebspartnerin und unsere Vertriebspartnerin und unseren Vertriebspartner wertvolle Unterstützung im Alltag. Von informativen Produkt-Schulungen und digitalen Formaten wie Networking-Events und Kollaborations-Workshops.

Wir halten Sie mit aktuellen News & Fachinfos auf dem Laufenden und bieten Ihnen exklusive Mehrwerte.

#handschlag: Ein Austausch auf Augenhöhe

Doch #handschlag ist mehr als nur ein Ort mit leistungsstarken Produkten und Vertriebsunterstützung. #handschlag ist eine Plattform für Dialog, neue Impulse und Kollaboration.

Lassen Sie uns gemeinsam Antworten auf verschiedenste Fragen finden:

Wie können wir das Potenzial der Digitalisierung maximal ausschöpfen?

Wie pflegen wir den persönlichen Kontakt?

Wie können wir Talente begeistern?

Wie können wir unsere Produkte für Sie zukunftsfähig machen?

Wir sind überzeugt, dass dies am besten mit Ihnen gemeinsam gelingt. Mit analoger Leidenschaft und digitalen Lösungen. Mit Mut, Herz und Verstand.

Entscheidungen treffen. Strategien entwickeln. Produkte verbessern. Für gezielte Vertriebsunterstützung, neugierige Nachwuchskräfte und mehr Geschäftserfolg.

Mit der Handschlag-Qualität zum echten Austausch

Wir möchten die Herausforderungen, denen Sie in Ihrem Vertriebsalltag begegnen, verstehen, um Sie noch gezielter zu unterstützen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.