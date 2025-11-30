Unternehmen

Digital Champions: Das sind die neuen deutschen Tech-Vorbilder

Von Leipzig bis Heidelberg entsteht eine Generation von Startups, die KI-Forschung in Markterfolg übersetzt. Digitale Champions wie Aleph Alpha und Black Forest Labs zeigen, dass Innovation erst Wirkung entfaltet, wenn sie wirtschaftlich trägt.
Autor
Carsten Schmidt
30.11.2025 12:23
Aktualisiert: 01.01.2030 11:25
Lesezeit: 6 min
Digital Champions: Das sind die neuen deutschen Tech-Vorbilder
Von Freiburg bis Heidelberg entsteht eine Generation von Tech-Startups, die Präzision und Unternehmergeist verbindet (iStock/ inkoly).

Im Folgenden:

  • Wie deutsche KI-Start-ups ihre Technologien in marktfähige Produkte übersetzen
  • Was Investoren an Unternehmen wie Aleph Alpha und Black Forest Labs interessiert
  • Warum Forschung allein nicht reicht, um wirtschaftlichen Erfolg zu sichern

