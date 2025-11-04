Wirtschaft

Ifo-Studie: Betriebsrat wirkt sich positiv auf die Produktivität aus

Wie stark kann ein Betriebsrat die Produktivität von Unternehmen wirklich beeinflussen? Eine aktuelle Ifo-Studie liefert überraschende Ergebnisse: Arbeitnehmervertretungen schützen nicht nur Löhne, sondern fördern auch Effizienz – doch nicht jeder profitiert gleichermaßen. Wo liegen Chancen, wo Risiken dieser Entwicklung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.11.2025 18:47
Lesezeit: 1 min
Ifo-Studie: Betriebsrat wirkt sich positiv auf die Produktivität aus
Betriebsrat: Auch Unternehmen profitieren davon messbar (Foto: iStockphoto.com/boggy22). Foto: boggy22

Im Folgenden:

  • Wie wirkt sich ein Betriebsrat konkret auf die Produktivität aus?
  • Warum profitieren Unternehmen trotz möglicher Widerstände von Arbeitnehmervertretungen?
  • Welche Zahlen liefert die neue Ifo-Studie zur Automatisierung?

