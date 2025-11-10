Technologie

KI-Rechenleistung wächst rasant – Europa bleibt im Rückstand

Die Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz in Deutschland und Europa sollen laut einer Bitkom-Studie bis 2030 vervierfacht werden. Geplant ist ein Anstieg auf über 5.000 Megawatt – ein Plus von 60 Prozent gegenüber heute. Dennoch bleibt die Leistung hierzulande im internationalen Vergleich gering: Länder wie die USA und China verfügen bereits über weitaus größere Kapazitäten, was die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der KI-Forschung weiter unter Druck setzt.