Börsenrally: Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte

Der DAX hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten überschritten. (Foto: dpa)

Der DAX hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten überschritten. (Foto: dpa) Foto: Helmut Fricke

Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte

Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten überschritten. In der ersten Stunde nach dem Handelsstart kletterte der deutsche Leitindex bis auf 25.035 Zähler. Zuletzt gewann er 0,44 Prozent auf 25.002 Punkte.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung ist die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr ein zentraler Kurstreiber. Auch die Saisonalität spricht für den Dax, denn der Januar zählt für gewöhnlich zu den stärkeren Börsenmonaten. Zu den Indexrekorden trugen zudem ungelöste Konflikte bei: Da sich der Ukraine-Krieg weiter hinzieht, waren hierzulande Rüstungsaktien gefragt.

Günstige Ölpreise helfen

Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen sorgte nicht für Verunsicherung, eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich auch schon ein Stück weit bewahrheitet hat. Billigeres Öl ist gut für die Weltwirtschaft, könnten den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken bedeuten.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den Dax-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die „Neujahres-Rally“ im Dax sei in vollem Gang.

Auch der MDax befindet sich im Aufwind und erreichte den höchsten Kurs seit dem Frühjahr 2022. Der Index der mittelgroßen Börsenwerte stieg zuletzt um 0,34 Prozent auf 31.779 Punkte.

Auch anderswo steigen die Kurse

Die Börsenstimmung ist derzeit insgesamt ausgesprochen freundlich. In Europa nimmt das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 allmählich Kurs auf die Marke von 6.000 Zählern, obgleich dieser am Mittwoch um rund 0,2 Prozent nachgab. Rückenwind kommt aber auch von der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial inzwischen auf die Marke von 50.000 Punkten zusteuert.

Bereits gegen Ende 2025 hatten Anleger am deutschen Aktienmarkt zunehmend auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft durch die schuldenfinanzierten Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung sowie durch weniger Bürokratie gesetzt.

Rekorde trotz Wirtschaftskrise

Die Rally an den Börsen steht in starkem Gegensatz zur gegenwärtig zähen Wirtschaftsflaute in Deutschland. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne. Zudem sind die 40 im Dax geführten Konzerne international aufgestellt und machen den Großteil ihrer Umsätze im Ausland.

Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz befeuerte am Mittwoch die Siemens-Aktien. Der Industriekonzern und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit in diesem Bereich deutlich aus, wie zur Eröffnung der Technikmesse CES Siemens-Vorstandschef Roland Busch und Nvidia-Chef Jensen Huang bekanntgaben. Die im Dax schwer gewichteten Siemens-Papiere stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 2,5 Prozent.

So hoch wie nie zuvor kletterten auch Heidelberg Materials, zuletzt ging es um fast 3 Prozent hinauf. Der Baustoffkonzern gilt als Profiteur steigender Investitionen für Infrastruktur in Deutschland sowie eines möglichen Wiederaufbaus der Ukraine im Fall einer Friedenslösung.