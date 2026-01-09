Technologie

Anwendung von KI-Tools im Job: Mitarbeiter sind schneller als Arbeitgeber

Noch nutzt nur jeder Fünfte KI regelmäßig am Arbeitsplatz, wie eine aktuelle Studie des ifo Instituts belegt. Doch was überrascht: Zwei Drittel der KI-Anwender handeln dabei auf eigene Faust – ohne Auftrag oder Unterstützung ihrer Arbeitgeber. Warum Unternehmen zögern und wie sie die Eigeninitiative der Mitarbeiter nutzen können.
Autor
Mirell Bellmann
09.01.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
Während Führungsetagen noch über Implementierungsstrategien diskutieren, haben bereits 64 Prozent der Beschäftigten KI-Tools am Arbeitsplatz ausprobiert. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum zwei Drittel der Beschäftigten KI-Tools ohne ihren Arbeitgeber nutzen.
  • Weshalb der KI-Gap zwischen Management und Mitarbeitern größer ist als erwartet. 
  • Wie Unternehmen von der Bottom-up-Digitalisierung profitieren können.

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

