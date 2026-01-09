Technologie

Anwendung von KI-Tools im Job: Mitarbeiter sind schneller als Arbeitgeber

Noch nutzt nur jeder Fünfte KI regelmäßig am Arbeitsplatz, wie eine aktuelle Studie des ifo Instituts belegt. Doch was überrascht: Zwei Drittel der KI-Anwender handeln dabei auf eigene Faust – ohne Auftrag oder Unterstützung ihrer Arbeitgeber. Warum Unternehmen zögern und wie sie die Eigeninitiative der Mitarbeiter nutzen können.