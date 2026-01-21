Finanzen

US-Börsen: Netflix übertrifft Erwartungen, doch Aktie fällt

Netflix gab am Dienstag nach Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt, die besser ausfielen als erwartet. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel jedoch um bis zu 5 %.
US-Börsen: Netflix übertrifft Erwartungen, doch Aktie fällt
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Der Streaming-Anbieter erzielte im Quartal einen Umsatz von 12,05 Milliarden Dollar und übertraf damit die auf Bloomberg-Daten basierende Erwartung von 11,96 Milliarden Dollar. Das Ergebnis lag auch über der eigenen Prognose des Unternehmens, die ebenfalls einen Umsatz von 11,96 Milliarden Dollar vorgesehen hatte. Ein Jahr zuvor hatte der Umsatz im vierten Quartal 10,25 Milliarden Dollar betragen, berichtete Yahoo Finance.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 Dollar und übertraf damit knapp die Analystenerwartung von 0,55 Dollar. Gleichzeitig entsprach das Ergebnis der eigenen Prognose von Netflix, wonach der Gewinn je Aktie 5,45 Dollar bzw. nach dem im November durchgeführten Aktiensplit im Verhältnis 10:1 nun 0,55 Dollar betragen sollte.

Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass die Nutzerzahl nun 325 Millionen erreicht habe. In einem Brief an die Aktionäre merkte Netflix an, dass die Zuschauerzahlen bei Originalinhalten in der zweiten Jahreshälfte um 9 Prozent gestiegen seien, dies jedoch durch ein geringeres Engagement bei lizenzierten Inhalten ausgeglichen wurde.

Der Gesamtjahresumsatz belief sich auf 45,2 Milliarden Dollar, was etwas über der Prognose von 45,1 Milliarden Dollar lag und den Umsatz des Geschäftsjahres 2024 von 39 Milliarden Dollar überstieg. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug für das Gesamtjahr 2,53 Dollar und übertraf damit knapp die Analystenerwartung von 2,52 Dollar. Im Vorjahr hatte dieser Wert bei 1,98 Dollar gelegen.

Für das erste Quartal prognostiziert Netflix ein Umsatzwachstum von 15,3 Prozent auf 12,16 Milliarden Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,76 Dollar. Diese Kennzahlen liegen über den Prognosen, die einen Umsatz von 10,54 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 Dollar vorgesehen hatten.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, die Markteinführung neuer Inhalte in diesem Jahr zu beschleunigen und das Aktienrückkaufprogramm im Zusammenhang mit der laufenden Übernahme von Warner Bros. Discovery auszusetzen.

Vor Börseneröffnung am Dienstag teilte Netflix mit, dass für die Übernahme von Warner Bros. Discovery nun ein Barangebot unterbreitet werde. Der Angebotspreis beläuft sich auf 27,75 Dollar je Aktie, was einem Eigenkapitalwert von 72 Milliarden Dollar entspricht. Das Angebot von Paramount Skydance erfolgt ebenfalls in bar und beläuft sich auf 30 Dollar je Aktie, was etwa 108 Milliarden Dollar entspricht.

