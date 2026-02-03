Panorama

Sind Aldi und Lidl wirklich billiger als Supermärkte?

Discounter oder Supermarkt – welche Preise sind tatsächlich günstiger? Aldi und Lidl liefern sich einen erbitterten Wettkampf, doch aktuelle Analysen zeigen: Viele Produkte kosten an der Kasse fast gleich viel.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.02.2026 11:20
Lesezeit: 3 min
Schockierend: Discounter-Preise bei Aldi und Lidl sind oft kaum günstiger als im Supermarkt. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt/Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum die Preisunterschiede zwischen Discounter und Supermarkt kaum messbar sind.
  • Welche Sonderangebote wirklich den Einkauf beim Discounter lohnenswert machen.
  • Wie Aldi und Lidl auf Preissenkungen der Konkurrenz reagieren.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

