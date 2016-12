Italien: Außenminister Paolo Gentiloni dürfte neuer Regierungschef werden

Italien

Die Lösung der Regierungskrise in Italien scheint zum Greifen nah: Der Staatspräsident trifft am Mittag den bisherigen Außenminister Gentiloni.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella trifft sich am Sonntagmittag mit dem bisherigen Außenminister Paolo Gentiloni im Präsidentenpalast in Rom. Das teilte der Quirinalspalast in Rom am Sonntagmorgen mit. Beobachter werten das als starkes Zeichen dafür, dass Mattarella den 62-Jährigen dann mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen könnte.

Gentiloni wurde zuletzt als Favorit für die Nachfolge von Matteo Renzi gehandelt, der nach der Niederlage beim Verfassungsreferendum vor einer Woche seinen Rücktritt eingereicht hatte.

Das Treffen im Quirinalspalast sollte um 12.30 Uhr stattfinden. Mattarella hatte am Samstagabend nach der Beendigung der Konsultationen mit den verschiedenen politischen Kräften im Land eine schnelle Lösung der Regierungskrise angekündigt.

Ernennt Mattarella Gentiloni als Regierungschef, müsste dieser eine Liste von Ministern zusammenstellen und zur Vereidigung zu Mattarella zurückkehren, bevor er von beiden Parlamentskammern in einem Vertrauensvotum bestätigt werden müsste. Das Prozedere dürfte innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein. Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel könnte der neue Ministerpräsident dann sein Debüt geben.

*** Bestellen Sie den täglichen Newsletter der Deutschen Wirtschafts Nachrichten: Die wichtigsten aktuellen News und die exklusiven Stories bereits am frühen Morgen. Verschaffen Sie sich einen Informations-Vorsprung. Anmeldung zum Gratis-Newsletter hier. ***