Spekulation um Saudi-Arabien: Ölpreise steigen stark

Erdöl

Die Ölpreise steigen nach Bekanntgabe der Opec-Förderkürzung stark an. Die Kürzungen Saudi-Arabiens könnten noch umfangreicher als geplant ausfallen.

Die Preise für Erdöl sind am Montagvormittag stark angestiegen. Ursächlich dafür ist die Einigung des Förderkartells Opec zu Produktionskürzungen, an denen sich auch Nicht-Mitgliedsländer wie Russland beteiligen werden. Saudi-Arabien kündigte an, seine Kürzungen sogar noch auszuweiten, berichtet Bloomberg. Der saudische Energieminister Khalid al Falih sagte am Samstag, Saudi-Arabien werde „substantiell kürzen“ um die im vergangenen Monat vereinbarten Kürzungen sogar noch zu unterschreiten. Dies führte zu einem zusätzlichen Preisauftrieb an den Märkten.

Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um bis zu 6,6 Prozent und notierte mit 57,89 Dollar je Barrel (159 Liter) so hoch wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. Am Wochenende hatte sich die Opec mit einigen anderen Ländern, die nicht zu dem Exportkartell gehören, erstmals seit 2001 auf eine Drosselung der Fördermengen geeinigt. „Sobald die Kürzungen Anfang 2017 umgesetzt werden, wechselt der Ölmarkt von einem Überangebot zu einem Defizit“, betonten die Experten des Research-Hauses Bernstein. Die Nachfrage werde das Angebot im ersten Halbjahr 2017 um 800.000 Barrel pro Tag übersteigen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren fiel der Brent-Preis wegen der weltweiten Ölschwemme zeitweise von rund 115 auf etwa 27 Dollar je Barrel.

Zu den Profiteuren der aktuellen Ölpreis-Rally gehörten die Öl- und Gasförderer. Deren Branchenindex markierte mit 315,47 Punkten ein Eineinhalb-Jahres-Hoch. Zu den gefragtesten Werten gehörten hier Tullow Oil und Petrofac aus Großbritannien, Galp aus Portugal sowie Eni aus Italien mit Kursgewinnen von bis zu 9,4 Prozent. BP und Shell legten jeweils gut zwei Prozent zu.

Der kräftige Anstieg des Ölpreises schürt Spekulationen auf eine anziehende Inflation und löst einen Ausverkauf bei Staatsanleihen aus. An den Aktienmärkten legten Öl- und Gasförderer am Montag zwar deutlich zu, dennoch kam die Kursrally von Dax und EuroStoxx50 vorerst zum Erliegen. Der deutsche Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 11.115 Punkte und sein pan-europäisches Pendant büßte 0,2 Prozent auf 3192 Zähler ein.

Auf Talfahrt gingen dagegen die Fluggesellschaften, da der Kerosinpreis ein großer Kostenfaktor ist. Lufthansa, Air France-KLM und die British Airways-Mutter IAG verloren bis zu 2,8 Prozent. Die beiden Billig-Flieger Ryanair und EasyJet büßten jeweils knapp zwei Prozent ein.

Wegen der Aussicht auf steigende Energiepreise wetteten Investoren verstärkt auf eine anziehende Teuerung. Dies hievte das europäische Inflationsbarometer auf den höchsten Stand seit etwa einem Jahr. Gleichzeitig warfen Anleger niedrig verzinste Staatsanleihen aus ihren Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf 0,385 von 0,357 Prozent. Der Euro verteuerte sich um etwa ein Drittel US-Cent auf 1,0585 Dollar.

