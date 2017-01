Geopolitik

Guttenberg kehrt zurück: Alternative zu Merkel?

Die CSU will einen radikalen Wechsel in der Russland- und in der Flüchtlingspolitik. Die Partei sieht sich durch Donald Trump gestärkt - und bringt mit Karl Theodor zu Guttenberg einen Hoffnungsträger zurück, in dem manch einer in der Union schon eine Alternative zu Merkel sieht.