Pfund stürzt ab: Theresa May ruft Neuwahlen aus

Pfund stürzt ab: Theresa May kündigt überraschend Erklärung an

Die Briten sollen am 08. Juni ein neues Parlament wählen. Das kündigte Premierministerin Theresa May am Dienstag in London an.

Neuwahlen sind im Zuge der EU-Austrittsverhandlungen ein interessanter Schachzug: Neuwahlen würden die Verhandlungen deutlich blockieren. Es war in den vergangenen Monaten immer wieder spekuliert worden, dass die Briten gar kein Ergebnis haben wollen, sondern einen Crash bevorzugen.

Die britische Geopolitik der vergangenen Jahre war nämlich auf Hegemonie in Europa ausgelegt. Demnach versprechen sich die britischen Falken mehr davon, die EU zu zerstören als sie zu bewahren.

