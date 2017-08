US-Finanzminister Mnuchin überprüft Gold-Lager in Fort Knox

Gold

US-Finanzminister Steve Mnuchin hat das große Goldlager der USA in Fort Knox besucht.

Thanks to @usmint staff for hosting at #FortKnox #USBD. First @USTreasury Secretary to visit since John Snyder in 1948. Glad gold is safe! — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 21. August 2017

US-Finanzminister Steve Mnuchin hat das große Goldlager der US-Regierung in Fort Knox besucht, berichtet Bloomberg. Mnuchin sagte, dass er erst der dritte Finanzminister sei, der das Goldlager seit seinem Bau im Jahr 1936 besucht habe.

Vor dem Besuch des weltbekannten Hochsicherheitslagers sagte Mnuchin: „Ich nehme an, dass das Gold noch immer dort ist. Es wäre wirklich wie im Film, wenn wir da jetzt reingehen, und kein Gold mehr da ist.“ „Wir haben Gold im Wert von rund 200 Milliarden Dollar in Fort Knox“, wird Mnuchin weiter zitiert.

Nach dem Besuch schrieb Mnuchin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Ich bin froh, dass das Gold sicher ist.“

Seit Jahren gibt es in der US-amerikanischen Öffentlichkeit Spekulationen darüber, ob tatsächlich noch große Goldbestände in Fort Knox vorhanden sind. Auch in Deutschland kam es in den vergangenen Jahren zu einer Diskussion um die deutschen Goldbestände – welche neben Standorten in Deutschland auch bei der Federal Reserve in den USA sowie den Zentralbanken von Großbritannien und Frankreich lagern. Die Bundesregierung holt einen Teil des deutschen Goldes inzwischen schrittweise nach Deutschland zurück.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***