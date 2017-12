Bitcoin-Futures verzeichnen starken Kursanstieg

Bitcoin

Bei ihrer Premiere verzeichnete der Kurs von Bitcoin-Terminkontrakten einen starken Kursanstieg.

Bitcoin-Futures haben bei ihrem mit Spannung erwarteten Debüt an der US-Derivatebörse CBOE einen Kursanstieg von 21 Prozent verzeichnen können. Der Terminkontrakt für Januar eröffnete in der Nacht zum Montag bei 15.460 Dollar und stieg zwischenzeitlich auf bis zu 18.850 Dollar. Die CBOE warnte, dass ein Ansturm auf ihre Webseite dazu führen könnte, dass diese vorübergehend nicht erreichbar sei, berichtet Reuters.

Der Wert eines Bitcoin wurde unterdessen an der führenden Kryptobörse Bitstamp mit 16.288 Dollar gehandelt, ein Plus von mehr als zehn Prozent. In diesem Jahr hat die Digitalwährung über 1.600 Prozent zugelegt.

Der Handel mit Futures gilt als Meilenstein in der Entwicklung von Bitcoin. Mit den Papieren können Investoren auf steigende oder fallende Kurse setzen. Sie gelten als Türöffner für das Engagement institutioneller Anleger. Einige Experten gehen jedoch davon aus, dass sich diese zuerst anschauen werden, ob der Handel sauber abläuft. „Richtig aufregend wird es, wenn der Futures-Markt etabliert ist“, sagte Ophir Gottlieb von Capital Market Laboratories. „Das könnte einige Tage dauern.“

Hinter Bitcoin stehen weder Regierungen noch Zentralbanken, über den Preis entscheiden allein Angebot und Nachfrage. Viele Anleger schauen mit gemischten Gefühlen auf die neuen Papiere. Kopfschmerzen bereiten etwa die starken Kursausschläge wie auch eine Serie von Hackerangriffen auf die Handelsplattformen für die virtuelle Währung.

Kritiker warnen vor einer Blase. „Im Laufe der Jahrhunderte haben wir Blasen gesehen, und das hier scheint ein klassischer Fall zu sein“, sagte der Chef der Zentralbank von Neuseeland, Grant Spencer.

