Britische Notenbank warnt Banken vor Krypto-Währungen

Bank of England warnt Banken und Versicherer vor Krypto-Aktivitäten

Banken und Versicherer sollten sich vor Krypto-Assets in Acht nehmen, da diese sehr volatil und anfällig für Betrug sein können, sagte die Bank of England (BoE) am Donnerstag.

Sam Woods, der stellvertretende Gouverneur der BoE, der für die Finanzaufsicht verantwortlich ist, sagte, dass die Palette der Produkte und Marktteilnehmer im Zusammenhang mit Kryptogütern schnell gewachsen sei. „Viele sind anfällig für Betrug und Manipulation sowie für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.“

Die BoE erwartet von den Unternehmen, dass sie ihre übliche Aufsichtskontaktperson über geplante Kryptoaktivitäten informieren, zusammen mit einer Einschätzung der damit verbundenen Risiken. Die Risiken aus Kryptoaktiva sollten von den Unternehmensvorständen und der Geschäftsleitung berücksichtigt werden.

Gehälter und Boni sollten nicht so strukturiert sein, dass sie die verantwortlichen Personen dazu ermutigen, starke Investitionen in Krypto-Assets vorzunehmen, sagte Woods.