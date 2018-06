EU-Bericht: Staatliche Kryptowährungen könnten Finanzsystem stabilisieren

TOP-Meldung

EU-Bericht: Staatliche Kryptowährungen könnten stabiles Finanzsystem schaffen



Ein Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im EU-Parlament kam zu dem Schluss, dass von Zentralbanken ausgegebene digitale Währungen (CBDCs) den Weg zu einem stabileren Finanzsystem ebnen könnten. Der Bericht erkennt jedoch auch an, dass eine Vielzahl von Risiken besteht. Der EU-Bericht wirft das Problem der Volatilität in den Kryptomärkten auf, akzeptiert jedoch, dass diese abnehmen könnte, wenn die Zahl der Handelspaare steigt und wenn Einzelpersonen anfangen, Bitcoin zu verwenden, statt es nur zu halten. In dem Bericht heißt es: Die Anzahl der Fiat-zu-Krypto-Handelspaare nimmt allmählich zu. Dies könnte eine Trennung der Nachfrage nach einzelnen Kryptowährungen nach sich ziehen, was zu einer Verringerung der Bitcoin-Volatilität und zu einer Desynchronisation bei der Entwicklung der Preise von Kryptowährungen führen würde.

Der Bericht legt auch nahe, dass Fiat-zu-Krypto-Handelspaare zu einem instabilen Finanzsystem führen können. Denn wenn eine Bank ein Finanzinstrument an eine Kryptowährung knüpft, wie bei einem Krypto-ETF, so kann der Wert des Derivats ebenfalls in gleichem Maße schwanken.

Das Papier behandelt auch die Rolle von Kryptowährungen in China und Venezuela. In China seien diese verwendet worden, um die strengen Kapitalkontrollen der Regierung zu vermeiden. Und in Venezuela, wo Hyperinflation herrscht, helfen Kryptowährungen, einfache Zahlungen wie für Lebensmittel oder Arztrechnungen zu leisten.

Facebook streicht Verbot von Krypto-Anzeigen für genehmigte Anbieter

Facebook lockert sein Verbot von Werbeanzeigen, die Kryptowährungen wie Bitcoin fördern, und sagt, dass solche Inhalte im sozialen Netzwerk erlaubt werden, nachdem sie einen Bewerbungsprozess durchlaufen haben, um die Sicherheit und Legitimität der Produkte zu bestimmen.

Facebook wird weiterhin Anzeigen für andere riskante Finanzprodukte einschließlich binärer Optionen und anfänglicher Münzangebote verbieten.

Der Antrag auf Genehmigung von Krypto-Anzeigen befasst sich mit Aspekten der Unternehmen, die sicherstellen können, dass Nutzer nicht betrogen werden, einschließlich „erworbener Lizenzen, ob sie an einer öffentlichen Börse gehandelt werden und andere relevante öffentliche Hintergrundinformation über ihre Unternehmen“.

Interesse an Bitcoin in Europa wird sich verdoppeln, sagt neue Umfrage Dies geschieht durch Interviews mit fast 15.000 Befragten in 15 europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten und Australien.

In einigen Ländern mit niedrigem Einkommen wie der Türkei (70%), Rumänien (75%) und Polen (77%) ist der Anteil der Kryptowährungen höher als im europäischen Durchschnitt (66%).

Jeder vierte Europäer (25%) erwartet, in Zukunft Kryptowährungen zu erwerben, was zu einem potenziellen Anstieg des Anteils der Kryptoinhaber um 16% führt. Indien: Krypto-Börse nimmt Handel trotz Problemen mit Banken wieder auf Belfrics hat das Handelsgeschäft in Indien wieder aufgenommen, nachdem es Anfang dieses Jahres eingestellt wurde, weil die Banken sich weigerten, Zahlungslösungen für die Börse anzubieten.

Die Börse sagte auch, dass sie ihrer Plattform vier neue Münzen hinzugefügt hat: Bitcoin Cash (BCH), Ether (ETH), Ripple (XRP) und Litecoin (LTC).

Das Unternehmen hat ferner angekündigt, in den nächsten sechs Monaten 20 neue Kryptowährungen einzuführen.

