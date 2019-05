Eilmeldung: Theresa May kündigt ihren Rücktritt an

Die britische Premierministerin Theresa May tritt zurück. Sie werde am 7. Juni zunächst ihren Posten als Chefin der Konservativen Partei räumen, um den Weg frei zu machen für die Wahl eines Nachfolgers, sagte May am Freitag in einer emotionalen Rede in London. Sie werde Regierungschefin bleiben, bis ihr Nachfolger feststehe. Es sei im besten Interesse des Landes, wenn ein anderer Premierminister Großbritannien aus der EU führe.

Das Unterhaus hatte den von May ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU drei Mal abgelehnt. Das Rennen um ihre Nachfolge werde in der Konservativen Partei in der Woche ab dem 10. Juni beginnen, sagte May. Als aussichtsreichster Anwärter gilt Ex-Außenminister Boris Johnson, einer der härtesten Kämpfer für den Brexit. Daneben werden aber auch ein gutes Dutzend andere Parteimitglieder als potenzielle Kandidaten gehandelt, etwa der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab.

Es folgen wichtige Entwicklungen rund um die Europawahl und den Brexit:

11.05 Uhr – May kündigt ihren Rücktritt als Chefin ihrer Konservativen Partei für den 7. Juni an. Als Premierministerin werde sie so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei, sagt May in London.

09.20 Uhr – Britische Minister rechnen damit, dass Premierministerin Theresa May bereits am Vormittag eine Stellungnahme abgibt. Im Laufe des Tages berät May mit Graham Brady, dem Vorsitzenden des Komitees 1922 ihrer Konservativen Partei. Der Ausschuss, dem in erster Linie Unterhaus-Hinterbänkler angehören, ist so einflussreich, dass er über das politische Schicksal der Premierministerin entscheiden kann.

08.15 Uhr – Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hebt die Bedeutung der Europawahl hervor. „Der nächste Sonntag ist eine Schicksalswahl“, sagt der CSU-Politiker im ZDF. Es gehe um die Frage, ob Europa weiter zusammenhalte. „Die Essenz Europas, der Kern Europas ist der Kompromiss.“ Man dürfe eine starke nationale deutsche, polnische, französische Position haben. „Aber man muss nach Brüssel, man muss nach Straßburg fahren mit dem Willen zum Konsens, zum Kompromiss.“ Diese Grundsatzfrage werde entschieden. Weber kritisiert insbesondere die Rechten im Europäischen Parlament. Er habe diese als „Störenfriede“ erlebt, die demokratische Spielregeln nicht akzeptierten und sich nicht konstruktiv beteiligten.

07.53 Uhr – Italiens Regierungskoalition wird unabhängig vom Ausgang der Europawahl nach den Worten des Chefs der rechtsnationalen Partei Lega weiter Bestand haben. Auf die Frage, ob die Lega das Bündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufkündigen werde, sollte sie mehr als 30 Prozent der Stimmen erhalten, sagt Matteo Salvini der Zeitung „La Stampa“: Er wolle „die Agrarpolitik der Europäischen Union ändern und nicht die Regierung“.

04.29 Uhr – Bundesjustizministerin und SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein klares Bekenntnis zu mehr Demokratie in Europa. Der „Rheinischen Post“ sagt sie, es dürfe nicht sein, dass der nächste EU-Kommissionspräsident in der Runde der Staats- und Regierungschefs ausgekungelt werde.