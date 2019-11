Anatomie einer Jahrhundert-Blase, Teil 1: Steht die Welt vor einer Negativzins-Spirale?

Lesezeit: 11 min

Noch nie in der Weltgeschichte lagen die durchschnittlichen Zinsen tiefer als heute. Jetzt steigt auch die bedeutendste Zentralbank der Welt, die amerikanische Federal Reserve, wieder in den Abwertungswettlauf ein - mit weitreichenden Konsequenzen für das Gesamtsystem. Wer wissen will, wie Europa im Zeitalter der Deflation aussehen wird, sollte nach Japan blicken.