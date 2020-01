US-Armee baut Spezialeinheit gegen China im Pazifik auf

Lesezeit: 1 min

Die US-Streitkräfte bauen ein Koordinationszentrum auf Inseln im Pazifik gegen China auf. Dieses soll helfen „Löcher in die Verteidigungslinien zu schlagen“ und „die Investitionen Chinas und Russlands in Ostasien zu neutralisieren“, so ein Army Secretary.

Ein Kampfjet startet auf einem US-Flugzeugträger. (Foto: dpa) Foto: Yonhap Pool

Lesen Sie in diesem Artikel: In welchen Bereichen die Spezialeinheit arbeiten wird

Was ihr strategisches Ziel ist

Welche militärpolitische Grundlage dem Projekt zu Grunde liegt