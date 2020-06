Angst vor zweiter Corona-Welle belastet Ölpreise, Ausverkauf an Finanzmärkten beginnt

Lesezeit: 2 min

Es gibt weltweite Anzeichen für eine zweite Corona-Welle. Ein Crash auf dem Ölmarkt wird erwartet. Der Ausverkauf an den Finanzmärkten ist ein weiterer Hinweis für eine zweite Welle. Ein US-amerikanischer Fachmann meint jedenfalls: „Die zweite Welle hat begonnen“.

USA, New York: Händler David O'Day arbeitet an seinem Arbeitsplatz auf dem Parkett der New Yorker Börse. (Foto: dpa)

Foto: Richard Drew