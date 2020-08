Türkei eskaliert Gasstreit mit Griechenland, plant Probebohrungen

Lesezeit: 1 min

Die Regierung in Ankara kündigte am Dienstag weitere Erkundungen und Probebohrungen im östlichen Mittelmeer an. Der Streit mit Griechenland um die dortigen Gasvorkommen droht sich weiter zu verschärfen.

Präsident Erdogan kommt am Montag nach einer Kabinettssitzung ans Rednerpult. (Foto:dpa) Foto: -

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die Türkei am Dienstag angekündigt hat

Wie Griechenland zurückschlagen will

Wie sich die EU in dem Streit verhält